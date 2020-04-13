股市真見底？美資深傳染病專家料5月重啟經濟

外國傳媒報道，美國資深傳染病專家、國家過敏與傳染病研究院主任Anthony Fauci表示，隨着疫情似乎逐漸到達頂峰，美國部分地區可能在5月開始放寬限制措施，並重啟經濟。

他表示，美國部分地區有望在5月開始放寬限制，惟他也謹慎地說：「我認為，至少某方面將在下個月開始恢復。我們希望到月底可環顧四周，然後說，好吧！這裏是否有甚麼可以安全、謹慎地重新恢復的因素嗎？如果有的話，那就恢復。如果沒有，那就繼續封閉。」他亦指出，美國各地將在不同時間準備重啟，而不是全國一致。

不過，美國食品藥品管理局局長Stephen Hahn認為，美國能在5月1日重啟為時尚早。

值得留意的是，與大多數國家不同，美國地區的封鎖決定主要取決於地方政府，而不是總統特朗普。

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