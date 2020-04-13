新冠肺炎：南韓政府支付失業額達57億　創紀錄

外國傳媒報道，根據南韓僱用勞動部在周一(4月13日)所發表的最新統計資料顯示，該國3月份的失業支付金額按年飆40.4%，達8,982億韓圜(約57.24億港元)，也是繼2月的7,819億韓圜(約49.83億港元)紀錄後，再創歷史新高。

南韓當局為支援失業者求職，會從僱用保險基金當中提撥款項，絕大多數用於給付失業。凡是加入僱用保險超過一定期間的勞工，就可在失業期間提出申請。沒有加入該保險的自僱人士及自由工作者，就不在支付對象當中。

受疫情打擊，南韓今年3月申請失業支付、就業津貼的人數高達15.6萬，按年增加24.8%或3.1萬人。

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