新冠肺炎：民眾為減壓棄健康　「垃圾食物」大受歡迎

外國傳媒報道，在美國被認為是「垃圾食物」的芝士通心粉，疫情下竟然成為人們的「心靈支柱」，銷量大升。

美國著名食品品牌卡夫亨氏(Kraft Heinz)調查顯示，自3月全美國爆發疫情以來，旗下商品芝士通心粉銷量大幅增長。該公司行政總裁Miquel Patricio表示，整個社會籠罩在疫情之中，令負面壓力大增，人們轉而尋求通心粉等「不健康」但美味的食物來治療「心靈」。

事實上，由於民眾近年健康、有機飲食意識上漲，使卡亨夫氏的產品被貼上「不健康」的標籤，甚至拖累股價一度下跌。

不過，當疫情愈益嚴峻後，民眾開始放棄健康飲食，轉而尋求高熱量食物來「減壓」。數據顯示，卡亨夫氏首季銷量最少增長3%，股價也隨之水漲船高，Patricio提到，旗下幾乎所有商品的需求量都大增，尤其是芝士通心粉的銷量。

有當地媒體報道指出，疫情帶來的生活劇變，也改變了人們的飲食習慣。過去慣於健康有機飲食的民眾，現在為了療癒心靈及被限制出門，決定放棄以往堅持，改以採購冷凍罐頭食品或零食為主。有居民直言：「在這種壓力大的時候，我們選擇放鬆一些以往的堅持。」

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