新冠肺炎：「在家工作」推動個人電腦需求　為何銷量反跌？

外國傳媒報道，隨着疫情使世界各地推動「在家工作」，推動個人電腦需求，惟疫情也擾亂了全球供應及物流鏈，導致今年首季個人電腦銷售額按年跌8%至5,370萬部，跌幅為2016年首季以來最大，其中，蘋果公司(Apple Inc.)的Mac電腦銷售更大跌21%。

數據研究機構Canalys研究主管Rushabh Doshi指出，全球個人電腦供應緊張，主要來自於位於中國的電腦處理器工廠，因為疫情而延遲開工，在外界需求激增下，造成供不應求的現象。

今年首季全球個人電腦市佔率首5名依序為聯想、惠普、戴爾、蘋果公司，以及宏碁(Acer)，其中僅戴爾在首季銷售狀況錄得增長，其餘均呈倒退。展望第2季，Canalys分析師Ishan Dutt警告，由於全球經濟愈趨不樂觀，尤其有可能大規模失業，令第2季需求可能無法維持首季好景，整體產業今年底前恐難樂觀。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200