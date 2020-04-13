全球格局正轉變！繼日本後　美也考慮資助企業撤華

財經媒體彭博報道，日本政府早前宣布，將撥款22億美元(約171億港元)，協助在中國內地的日本製造商撤出中國或轉移至其他國家。美國白宮經濟顧問庫德洛也提出，將直接補貼美企從中國回流。

日本內閣會議於上周二(7日)，通過空前規模的經濟刺激計劃，總額高達108萬億日圓。其中2,400餘億日圓用於支持日本企業供應鏈改革，對於嚴重依賴某一國的商品和零部件，日本政府將以補貼的方式，幫助把相關商品的生產據點轉移到日本國內或其他國家。有當地媒體披露，政策對象包括依賴於中國的產品和原料，如半導體製程中使用的氟化氫、電動汽車電機中需使用的稀土；也有美國用於製造飛機零件的大型壓力機和高質量的3D打印機。

就此，庫德洛亦指出，其中一種「企業返美」方式是將回流支出百分百直接費用補貼，如廠房、設備、知識產權結構、裝修等，他說：「實際上等於我們為美國企業從中國搬回美國的成本買單。」。不過，他亦說：「我不想現在就針對中國，可以在一段時間內逐步處理。」

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