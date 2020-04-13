減產又如何？沙特降價賣油　油價應聲挫逾2%

雖然石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)達成減產協議，但未能阻止沙特阿拉伯下調原油價格。消息拖累油價倒跌，紐約期油報每桶22.67美元，跌0.39%；布蘭特期油報每桶30.7美元，挫2.4%。

外國傳媒報道，沙特公布，下調銷往亞洲原油官方售價，上調銷往美國的油價！其中，將5月銷往「歐洲西北部」的阿拉伯輕質油的官方售價設定為，每桶較洲際交易所(ICE)布蘭特期油貼水10.25美元；將5月的銷往「亞洲」的輕質原油每桶下調4.2美元，銷往亞洲原油價格每桶總下調區間在2.95至5.5美元；將5月銷往「美國」的輕質原油價格每桶上調3美元，銷往美國原油價格每桶總上調區間在2.5至4.2美元；將5月銷往「歐洲」的輕質原油價格維持不變。

由於亞洲是需求大戶，故整體原油售價是偏向下跌，令油價應聲倒跌。

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