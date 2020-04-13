【全球攬炒】南亞8個國家經濟恐40年最慘

外國傳媒報道，世界銀行表示，受疫情影響，印度等南亞國家今年可能創下40年以來最慘的經濟增長紀錄。

世界銀行公布最新南亞經濟焦點報告預測，南亞8個國家今年經濟增長將從6個月前、即疫情爆發前估計的增長6.3%，大幅下調至1.8至2.8%，最少半數國家陷入深度衰退。印度從4月開始的年度經濟增長估計為1.5至2.8%，之前估計為4.8至5%，該國是南亞8個國家中，經濟規模最大。

印度、孟加拉、巴基斯坦、阿富汗等南亞8個國家，合計人口達18億，境內擁有多個全球人口最密集的城市。目前南亞地區大規模「封城」，導致經濟活動急凍，西方國家取消工廠訂單，使龐大的貧窮勞工突然失業。

就此，世銀直言：「南亞發現自己身處一個不利處境的完美風暴中。旅遊業枯竭、供應鏈中斷、紡織業需求崩潰，消費者和投資者信心惡化。」

其中，受傷最重的是馬爾代夫，在旅遊業崩潰下，國內生產總值(GDP)恐萎縮13%；阿富汗經濟恐萎縮達5.9%；巴基斯坦經濟則將萎縮達2.2%。

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