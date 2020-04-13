【全球攬炒】著名經濟學家席勒：要衰幾年　因為...

外國傳媒報道，2013年諾貝爾經濟學獎得主、自創經周期因素調整後市盈率(CAPE)指標的耶魯大學著名教授席勒(Robert Shiller)警告，全球對疫情的恐懼，可能使世界經濟陷入原本不應該出現的「蕭條」。

他指出，1930年代的「經濟大蕭條」與目前情況不同，當年持續10年，期間失業率從未低過12%，但現時疫情不會持續10年，應該在一、兩年內結束。他雖然不認為這次疫情會重演上世紀「大蕭條」，但亦覺得經濟必定嚴重下滑，「我們可能在相當長的時間內，都無法回到之前的經濟頂峰」。

他說：「人們知道疫情在未來好幾年都無法根除，因此幾年間都不會有大量民眾上餐廳及觀賞體育活動，可能要好幾年，失業率才會全面回落，接下來還可能有更糟糕的就業消息，或很快就升到令人恐慌的水平，例如失業率20%。」

他警告，就業市場較股市更難恢復，因失業率通常會先一飛沖天，之後只會逐步回落，令就業全面恢復要花好幾年時間。

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