3月資助自置房屋按揭登記銳減41% 原來因為...

中原按揭經紀數據顯示，今年3月資助自置房屋按揭登記按月減少41.2%，至715宗，與新居屋揀樓進度因疫情影響而減慢有關，亦與整體巿況表現同步。

以今年首季計算，資助自置房屋按揭登記累計為2,493宗，按年增加26%，升幅主要由2019年新居屋自去年底開始揀樓，個別屋苑如何文田冠德苑，可即時申請上會帶動。

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