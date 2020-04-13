3月資助自置房屋按揭登記銳減41% 原來因為...
2020年04月13日 18:24
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中原按揭經紀數據顯示，今年3月資助自置房屋按揭登記按月減少41.2%，至715宗，與新居屋揀樓進度因疫情影響而減慢有關，亦與整體巿況表現同步。
於3月資助自置房屋按揭登記中，中國銀行(香港)(02388)月內錄得223宗資助登記，巿佔率按月減少1個百分點，至31.2%，但仍連續10個月佔據榜首。恒生銀行(00011)市佔率按月增加2.3個百分點，至28%，排第二；佔第三位的滙豐銀行巿佔率則為19.9%。
以今年首季計算，資助自置房屋按揭登記累計為2,493宗，按年增加26%，升幅主要由2019年新居屋自去年底開始揀樓，個別屋苑如何文田冠德苑，可即時申請上會帶動。
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