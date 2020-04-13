高盛：不用過分看重首季業績　美股或已見底

外國傳媒報道，華爾街大行之一高盛表示，在決策者「不惜一切代價」的政策立場之下，美國股市不太可能再創新低。

該行在周一(13日)發表的報告指出，空前的政策支持加上趨平的疫情曲線，「大幅」降低了市場和美國經濟所面臨的風險。如果在經濟復工復產之後，美國不出現第二波疫情，股市就不太可能再創新低。「聯儲局和國會阻止了經濟徹底崩潰的可能性。這些政策行動意味着我們此前對標指短期跌至2,000點的預期已不再可能。」

標指上周四(9日)收於2,790點附近，此前曾在3月23日觸及3年低位2,237點。

高盛列舉了包括減息、聯儲局商業票據融資機制，以及財政刺激措施在內的政策措施，這些數量繁多且力度不斷加大的行動，促使投資者的風險意願回升。與此同時，該行預計投資者不會過分看重首季業績，而是更關注2021年展望。

因此，該行對標指年底目標仍是3,000點。

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