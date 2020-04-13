新冠肺炎：五礦資源撤Las Bambas全年生產目標

公司已繼續評估當局所宣布之限制措施對產量及成本指導的潛在影響，鑑於秘魯國家緊急狀態延期，並且對正常營運的持續限制，公司正式撤回其Las Bambas於2020年全年生產指導目標。

公司位於澳洲及剛果民主共和國的礦山大部分繼續正常營運，受疫情之影響相對有限。在此基礎上，及考慮疫情固有的持續不確定性，現階段公司繼續維持Dugald River、Rosebery，以及Kinsevere礦山現有之2020年生產指導目標。

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