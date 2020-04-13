經濟轉好徵兆！內地挖掘機銷量大幅回暖

外國傳媒報道，疫情嚴重衝擊中國消費和出口，市場對基建保經濟增長的預期增強，作為基建「工具手」的挖掘機近期銷量大幅回暖，強化了市場對基建相關板塊的信心。

中國工程機械工業協會發布數據稱，2020年3月納入統計的25家挖掘機製造企業共銷售各類挖掘機49,408台，按年增加11.6%，相比2月按年下降逾五成的數據明顯改觀。受此提振，三一重工、徐工機械、中聯重科等工程機械概念股周一(13日)收市均升逾3%，在滬深300指數中漲幅居前，該指數周一下跌0.4%。

在疫情衝擊下，中國首季經濟料按年下滑6%，將為1992年起季度數據史上首次錄得按年負增長，該數據將在周五(17日)公布。面對經濟壓力，中國政府已通過擴大地方專項債券發行規模等傳遞加碼基建信號，目前5G等新基建概念對GDP的提振作用尚未立竿見影，傳統基建的角色仍難缺席。

粵開證券分析師劉萍稱，在沒有疫情的情況下，之前預期今年傳統基建投資增速會在5%，現在從水泥發貨和價格、挖掘機等數據看，基建在對沖經濟上承擔了比較大的責任，今年估計或超過此前預期。

劉萍同時指出，傳統基建投資具體能超出預期多少，還要看後續更多政策出台的情況，大體上會好於2018年和2019年，細分行業上，更看好建築央企和央企供應鏈上的企業，受益會比較明顯。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200