被視為不成則敗！全球經濟命運在「周三」這場會議

外國傳媒報道，全球能否抑制新冠病毒傳播，以及能否從上世紀「大蕭條」以來最嚴重的和平時期經濟衰退中完全復甦，可能取決於國際經濟政策制定者本周三(15日)的決定。

面對新興市場和開發中國家面臨突發衛生事件，需求萎縮且現金緊張的局面，全球經濟的「護衛者」在本周國際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行的視頻會議上，極需緩解這種壓力。

IMF首席前經濟學家Maury Obstfeld說：「這是不成則敗的時刻，可能是戰後我們面臨的最大全球危機。」

目前在加州大學伯克利分校擔任教授的Obstfeld指出，在採取一切措施來支持各自的經濟之後，如果20國集團(G20)現在未能共同採取行動，可能使世界淪落為「疾病宿主」，並觸發貧窮國家大規模向外移民。

缺乏有力的行動可能會為具有破壞力的債務違約埋下伏筆，並為世界經濟的強勁復甦設下障礙。美元的上漲對那些背負着大量美元借貸的國家尤其痛苦，它們現在將難以償還貸款，尤其是在出口下滑的情況下更是如此。

英國《金融時報》引述一名官員的話報道，G20財長和央行官員將在周三舉行電話會議，他們計劃向低收入國家提供為期6個月或9個月的雙邊政府貸款還款凍結期，這期限甚至可能到2021年。

這符合IMF總裁格奧爾基耶娃和世界銀行行長馬爾帕斯所倡導的計劃。

美國財政部前官員、現為PGIM Fixed Income首席經濟學家的Nathan Sheets表示，人們擔心的是如果新興市場落後，對美國和全球經濟體而言，這意味着更可能是U形或L形復甦。

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