美團：餐飲行業困難較預計還要大
2020年04月13日 19:22
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(中新社圖片)
廣東省餐飲服務行業協會在其社交平台公開向美團點評(03690)發布聯名信函，表示希望美團取消「獨家合作限制」等其他壟斷條款，減免疫情期間廣東餐飲商戶外賣服務佣金5%或以上。內媒引述美團回應指，聽到來自商戶、協會的聲音，並提醒疫情的影響、行業的困難比該公司預計還要大。
疫情期間，美團也不得不面對巨大的虧損壓力，但該公司須克服各種困難，來組織外賣車隊，保障社會基礎設施的正常運轉。今年計劃在內地開展商家懇談會，與商家更深入交流及溝通，共同商議及落實更切實、有效的餐飲復甦之計，更針對性地推出相關扶助措施。今年美團首要任務，是要通過平台切實扶助300萬餐飲商戶通過外賣生存下來，並活得更好。
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