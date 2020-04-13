初創企業減值　軟銀料全年蝕7500億日圓

受科技初創企業減值拖累，日本軟銀警告，截至3月底止全年將錄得破紀錄7,500億日圓(約541億港元)虧損，前一年則有純利1.41萬億日圓，期內亦錄得1.35萬億日圓經營虧損。

軟銀表示，旗下科技基金Vision Fund全年蝕1.8萬億日圓，另軟銀本身的科技投資亦錄得8,000億日圓虧損，包括來自共享工作空間企業WeWork，以及上月申請破產的互聯網通訊公司OneWeb。

此外，軟銀預計本財年收入大跌36%至6.15萬億日圓，反映美國電訊公司Sprint與T-Mobile US合併後，帳目從資產負債表中移除。

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