【經濟關鍵時刻】本周將決定全球能否逃過「大蕭條」？

外國傳媒報道，全球能否抑制新冠病毒傳播，以及能否從上世紀「大蕭條」以來最嚴重的和平時期經濟衰退中完全復甦，可能取決於國際經濟政策制定者本周三(15日)的決定。當日20國集團(G20)將在沙特阿拉伯領導下舉行視像會議，時間待定。

面對新興市場和開發中國家面臨突發衛生事件，需求萎縮且現金緊張的局面，全球經濟的「護衛者」在本周國際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行的視頻會議上，極需緩解這種壓力。

IMF首席前經濟學家Maury Obstfeld說：「這是不成則敗的時刻，可能是戰後我們面臨的最大全球危機。」

【窮國極需要債務寬免】

目前在加州大學伯克利分校擔任教授的Obstfeld指出，在採取一切措施來支持各自的經濟之後，如果G20現在未能共同採取行動，可能使世界淪落為「疾病宿主」，並觸發貧窮國家大規模向外移民。

缺乏有力的行動可能會為具有破壞力的債務違約埋下伏筆，並為世界經濟的強勁復甦設下障礙。美元的上漲對那些背負着大量美元借貸的國家尤其痛苦，它們現在將難以償還貸款，尤其是在出口下滑的情況下更是如此。

英國《金融時報》引述一名官員的話報道，G20財長和央行官員將在周三舉行電話會議，他們計劃向低收入國家提供為期6個月或9個月的雙邊政府貸款還款凍結期，這期限甚至可能到2021年。

這符合IMF總裁格奧爾基耶娃和世界銀行行長馬爾帕斯所倡導的計劃。

美國財政部前官員、現為PGIM Fixed Income首席經濟學家的Nathan Sheets表示，人們擔心的是如果新興市場落後，對美國和全球經濟體而言，這意味着更可能是U形或L形復甦。

除了周三的決定性會議外，本周亦不乏重要數據：

【4月14日星期二】

10：30中國公布3月進出口數據，將會反映疫情對世界貿易的影響。

【4月15日星期三】

20：30美國公布3月零售銷售數據。由於零售佔美國經濟增長比重達七成，故一向被視為「恐怖數據」。

【4月16日星期四】

20：30美國公布上周新申領失業救濟金人數。近1,700萬人在過去3周內申請失業救濟金，這意味着失業率約13%或14%，第2季的經濟產出預計將急劇萎縮，數字能否回落將直接影響經濟預期。

【4月17日星期五】

10：00中國公布3月消費、工業增加值、固定資產投資、失業率；首季經濟。中國首季經濟勢錄得1992年有紀錄以來首次萎縮，市場估計縮6%。

【經濟轉好徵兆！內地挖掘機銷量大幅回暖】

正當市場憂慮中國首季經濟之際，作為基建「工具手」的挖掘機3月銷量大幅回暖，或許會為周五數據帶來驚喜。

中國工程機械工業協會發布數據稱，2020年3月納入統計的25家挖掘機製造企業共銷售各類挖掘機49,408台，按年增加11.6%，相比2月按年下降逾五成的數據明顯改觀。受此提振，三一重工、徐工機械、中聯重科等工程機械概念股周一(13日)收市均升逾3%，在滬深300指數中漲幅居前，該指數周一下跌0.4%。

在疫情衝擊下，中國首季經濟料按年下滑6%，將為1992年起季度數據史上首次錄得按年負增長，該數據將在周五(17日)公布。面對經濟壓力，中國政府已通過擴大地方專項債券發行規模等傳遞加碼基建信號，目前5G等新基建概念對GDP的提振作用尚未立竿見影，傳統基建的角色仍難缺席。

粵開證券分析師劉萍稱，在沒有疫情的情況下，之前預期今年傳統基建投資增速會在5%，現在從水泥發貨和價格、挖掘機等數據看，基建在對沖經濟上承擔了比較大的責任，今年估計或超過此前預期。

劉萍同時指出，傳統基建投資具體能超出預期多少，還要看後續更多政策出台的情況，大體上會好於2018年和2019年，細分行業上，更看好建築央企和央企供應鏈上的企業，受益會比較明顯。

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