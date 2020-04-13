聯儲局副主席：仍有工具避免陷通縮

外國傳媒報道，聯儲局副主席Richard Clarida表示，即使冠狀病毒對經濟造成嚴重打擊，聯儲局仍然擁有使美國避免陷入通縮陷阱的工具。

他說：「需求受到了非常不利的影響，我們正試圖通過我們的政策來抵銷這點。我不認為這是通縮。我認為我們擁有使美國經濟免於通縮、並在這個充滿挑戰的時期支持經濟的工具。」

事實上，聯儲局已做出積極反應以遏制冠狀病毒大流行對經濟的影響，推出了前所未有的一系列緊急措施，以支持多達2.3萬億美元的貸款，並將利率降低至接近零。

即使如此，經濟遭受的衝擊依然嚴重。近1,700萬人在過去3周內申請失業救濟金，這意味着失業率約13%或14%，第2季的經濟產出預計將急劇萎縮。

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