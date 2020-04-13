美樓市恐蕭條！摩通收緊樓按貸款 或備戰史上最大拖欠潮

外國傳媒報道，資產規模為全美國最大的摩根大通本周開始上調多數新房貸的借貸標準，藉以減緩借貸風險，此舉也凸顯目前銀行業面臨龐大壓力。

自周二(14日)開始，在摩通申請樓按的新客戶，需要滿足信貸評分至少700，而且需要支付等同於房屋價值20%的首期。這樣的標準相當於回到2008年金融海嘯時的水平。

事實上，穆迪分析(Moody's Analytics)首席經濟學家Mark Zandi估計，如果美國經濟在整個夏季或更長時間內保持關閉，多達30%家庭可能停止償還貸款。

經濟學家擔心，由於無法還債，可能會出現史上最大拖欠浪潮，甚至令樓市蕭條，並給抵押貸款服務商造成數百億美元的損失。

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