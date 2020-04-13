樓價UPDATES：屯門置樂三寶樓價險守「3球」

屯門置樂三寶樓價險守3球，麗寶大廈低層單位，劈價47萬元沽，較約兩年前同類型單位做價低逾20%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●南區嘉名苑中層A室，實用面積2,075方呎，套三房間隔，去年7月放租叫租110,000元，12月減價至108,090元，最終以106,500元租出，實用呎租51.3元。物業對上租賃成交追溯至2019年1月，高層B室以112,000元租出，是次成交租金較去年低5%。

●堅尼地城泓都2座低層A室，實用面積約507方呎，兩房間隔，望海景，今年3月底開始放盤，至近日以1,060萬元沽出，實用呎價約20,907元，同座同室較高層單位於去年3月以1,185萬元成交，相隔約1年單位跌價約125萬元，原業主於2008年5月以約453萬元購入，持貨逾11年，現轉手帳面獲利約607萬元，物業升值約1.3倍。

●北角康福園B座中層A室，實用面積992方呎，三房連套房及工人房間隔，以1,448萬元沽售，實用呎價14,597元，原業主於2011年3月購入上址，當時作價850萬元，持貨至今轉售，帳面獲利598萬元，單位9年升值70%。

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九龍區

●長沙灣碧海藍天6座低層C室，兩房間隔，實用面積約494方呎，業主以約17,000元放租後，接獲區內客洽詢，雙方議價後輕微減價500元，以16,500元租出，實用呎租約33.4元，新租客為家庭客，睇樓數次後決定承租，業主於2004年10月以約262.2萬元購入，現享回報約7.6厘。

●長沙灣宇晴軒6座高層C及D室相連單位，實用面積1,052方呎，套三房及多用途房間隔，叫價1,950萬元，放盤僅1日，即減55萬元以1,895萬元易手，實用呎價18,013元，較市價略低，新買家屬於外區客，原業主於2011年9月以1,200萬元買入，持貨9年，帳面獲利695萬元，單位升值58%。

●九龍塘畢架山花園2座極高層C室，實用面積844方呎，套三房間隔，望煙花海景戶，去年12月放盤，叫價1,830萬元，2月時減至1,680萬元，3月再減至1,480萬元，最終累減550萬元，以1,280萬元易手，實用呎價15,166元，低市價約8%。

●何文田皓畋中層A室，實用面積575方呎，兩房間隔，享內園景，最初開價26,000元，現以23,500元租出，實用呎租41元，業主於2016年以1,261萬元入市，因舊租客快將遷出即放租單位，新租客亦快起租，才不加租租出單位，繼續享有2.2厘租金回報。

●旺角利奧坊．凱岸1座低層D室，開放式間隔，實用面積約197方呎，放租僅約1星期，獲外區客洽詢，雙方議價後減價1,000元，以10,000元租出，實用呎租約50.8元，減幅約9%。新租客為來港工作的外籍人士，睇樓兩次即火速決定承租，業主於2018年6月以約528.7萬元購入上述單位。

●旺角建煌華廈1期低層39室，實用面積約611方呎，兩房連套房設計，享城市街景，叫價638萬元，經議價後減73萬或約11%，最後以565萬元沽出，實用呎價約9,247元，原業主約於2016年，以約548萬元購入上述單位，持貨約4年，現轉手帳面僅微賺17萬元或約3%。

●奧運站凱帆軒2座中層B室，兩房改開放式間隔，望海景，實用面積約465方呎，以約21,500元放租約3個月後，吸引區內客洽詢，雙方議價後減價2,500元或12%，以19,000元租出，實用呎租約40.9元，新租客為外籍人士，睇樓兩次後決定承租。

●將軍澳嘉悅1座高層G室，實用面積約739方呎，三房一套房連工人套間隔，享海景，以24,000萬元租出，實用呎租約32.5元，業主於2015年4月以約912.6萬元購入，現租出享租金回報率約3厘。

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新界區

●屯門麗寶大廈低層B室，實用面積284方呎，叫價350萬元放售，減價47萬元，獲租客以303萬元購入上車，呎價12,218元，原業主2015年12月以218萬元購入，持貨不足5年，帳面賺87萬元，同類型單位2018年中曾售382萬元，是次做價較兩年前再低逾20%。

●屯門時代廣場B座低層2室，實用面積約408方呎，兩房間隔，去年10月開始放盤，原叫價600萬元，其後減價74萬元或約12%，日前最終以526萬元成交，實用呎價約12,892元，原業主於2016年10月以約418.5萬元購入上述單位，持貨約3年轉手帳面獲利約107.5萬元，賺價約26%。

●屯門居屋富健花園4座中層J室，實用面積484方呎，兩房一廳間隔，放盤僅4天，獲一名區外白居二承接，放盤價由460萬元，減至未補價第二市場價443.5萬元成交，實用呎價為9,163元，原業主於2016年以約258萬購入，持貨3年多，轉手帳面獲利185.5萬元。

●屯門恒福花園2座中層G室，實用面積529方呎，三房兩廳間隔，累減20萬元，獲區內居屋業主以約570萬元購入換樓，實用呎價10,775元，稍低市場價成交，原業主於2013年以約328萬元購入，是次轉手帳面獲利約高達242萬元。

●屯門瓏門2座中層E室，實用面積481方呎，兩房間隔，月租15,000元租出，實用呎租約31.2元，新租客為一對夫婦，早前買入新盤單位，因尚未收樓，故過渡期暫時租樓居住，業主於2012年10月以470萬元一手買入單位，現租出單位，租金回報約3.8厘。

●荃灣四月暫錄30宗二手買賣，其中縉庭山2座中層A室，實用面積622方呎，兩房間隔及多用途房，以873.8萬元易手，實用呎價14,048元，新買家屬於睇樓一年，原業主於2010年以510萬元買入單位，持貨10年，帳面獲利363.8萬元，單位升值71%。

●荃灣麗城花園1期2座高層C室，實用面積470方呎，兩房間隔，望開揚海景，以643.8萬元易手，實用呎價13,698元，原業主於2009年以210萬元買入單位，持貨11年，帳面獲利433.8萬元，單位升值超過2倍。

●天水圍居屋天頌苑A座低層1室，實用面積650方呎，三房兩廳連套房設計，日前獲區外首置客垂青，減價6萬元，以未補價第二市場價409萬元購入自用，實用呎價6,292元。

●粉嶺花都廣場4座中層C室，實用面積413方呎，兩房間隔，以528萬元獲承接，實用呎價12,785元，原業主於2010年以152萬元購入，持貨10年帳面獲利約376萬元離場，單位升值約2.5倍。

●大埔天賦海灣8座中層A室，實用面積約1,669方呎，四房連雙套房連工人套間隔，望海景，今年2月開始放租，業主原叫租58,000元，經議價後減價10,000元或約17%，終以48,000元租出，實用呎租約29元，業主於2012年1月以約2,807.7萬元購入，現租出享租金回報率約2.1厘。

●馬鞍山海典灣3座中高層G室，實用面積約476方呎，兩房間隔，單位放盤一周後，即由叫價760萬元減至738萬元成交，減價22萬元或約3%，實用呎價約15,504元，原業主於2013年7月以約480萬元購入，持貨約7年轉手帳面獲利約258萬元，賺價約54%。

●馬鞍山薈朗2座高層B7室，實用面積293方呎，一房兩廳設計，單位原先開價550萬元，放盤3星期，減價15萬元，減幅2.7%，最終以535萬元易手，實用呎價18,259元，原業主於2016年9月以433萬元購入上址，持貨3年多滿SSD期鬆綁沽售，帳面獲利102萬元，期內升值約24%。

●西貢曉嵐閣3座低層D室，實用面積1,021方呎，三房兩廳間隔，望池景，以1,150萬元連車位成交，實用呎價11,263元，原業主早於1999年2月以545萬元購入上址，持貨21年至今沽售，帳面獲利605萬元，單位期內升值1.1倍。

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