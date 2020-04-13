夜市UPDATES：福特盈警！道指跌350點　港股外圍守24000

美國企業首季業績期即將展開，惟3大車廠之一的福特汽車(Ford)率先發盈警，打亂了股市氣氛。道指跌350點，報23,369點；標指報2,752點，挫36點；納指跌61點，報8,091點。

俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指現報24,068點，較上周四(9日)收市24,300點低逾200點。

油市方面，在美國總統特朗普及沙特阿拉伯一同力撐下，紐約期油升幅擴大至3%，現報每桶23.45美元；布蘭特期油亦轉升，報每桶31.56美元。

特朗普稱，石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)希望每日減產2,000萬桶，而不是廣泛報道的每日1,000萬桶。他對俄羅斯和沙特在OPEC+協議的作用表示感謝。

另外，沙特能源大臣阿齊茲表示，OPEC+依然對潛在的石油需求疲軟保持警惕，G20國家已承諾每日削減370萬桶的石油供應，預計未來數月將有2億桶的石油購買並被用於儲備，有助於有效削減產量。如果原油市場狀況沒有提升的話，OPEC+的階段式減產計劃，將使其可以考慮進一步加大減產或延長減產協定的選項。

他提到，如果市場狀況要求，並且其他國家配合的話，沙特可以將每日原油產量削減至850萬桶下方。OPEC+、G20國家減產，以及購買戰略石油儲備而有效減少石油供應，預計將使全球每日石油市場減少供應量約1,950萬桶。

後市方面，美國銀行認為，經濟不可能出現V形復甦。

該行認為，V形樂觀主義者似乎忘記了經濟周期的一個基本教訓，就是衰退是由一系列的衝擊所造成，在最初期的衝擊消退後，衰退仍會繼續一段時間，因經濟活動下降會觸發惡性循環，從而使寬鬆政策無法有效。

經濟活動暫停兩個月或3個月，將給市場信心留下持久傷疤。隨着儲蓄率上升及可支配支出減少，經濟仍將面對需求大幅下跌。美銀認為，這表明U形復甦，而不是V形。若觀點正確，衰退將不會只是一或兩季而已，而是數年。

2013年諾貝爾經濟學獎得主、自創經周期因素調整後市盈率(CAPE)指標的耶魯大學著名教授席勒(Robert Shiller)亦警告，全球對疫情的恐懼，可能使世界經濟陷入原本不應該出現的「蕭條」。

他指出，1930年代的「經濟大蕭條」與目前情況不同，當年持續10年，期間失業率從未低過12%，但現時疫情不會持續10年，應該在一、兩年內結束。他雖然不認為這次疫情會重演上世紀「大蕭條」，但亦覺得經濟必定嚴重下滑，「我們可能在相當長的時間內，都無法回到之前的經濟頂峰」。

他說：「人們知道疫情在未來好幾年都無法根除，因此幾年間都不會有大量民眾上餐廳及觀賞體育活動，可能要好幾年，失業率才會全面回落，接下來還可能有更糟糕的就業消息，或很快就升到令人恐慌的水平，例如失業率20%。」

他警告，就業市場較股市更難恢復，因失業率通常會先一飛沖天，之後只會逐步回落，令就業全面恢復要花好幾年時間。

【21:34】國際油價先升後回，加上市場觀望本周出爐的企業業績表現，美股周一(13日)早段出現回吐，道指低開173點，報23,545點，納指挫39點至8,114點。

道指成分股的重型機械生產商卡勒彼勒(Caterpillar)，遭美國銀行下調投資評級至「跑輸大市」，理由是主要市場的資本開支嚴下滑。卡勒彼勒股價報118.69美元，挫5.07%。

迪士尼宣布4.3萬名美國主題公園員工放無薪假，但可保留福利一年。迪士尼股價早段報104.18美元，跌0.31%。

外媒分析指，Facebook(Fb)3月的廣告價格按月急跌25%，即使更多人在家工作和多使用社交媒體。Fb股價早段報174.14美元，仍升0.52%。

另外，摩根大通及富國銀行周二(14日)率先派發首季業績，為美企業績期拉開序幕，摩通股價周一早段報102.71美元，微跌0.05%，富國報32.85美元，挫1.05%。

大型企業包括通用電氣(GE)、聯邦快遞及星巴克等先後基於疫情的不確定性為理由，撤回早前公布的業績預測，券商分析員也同樣摸不著頭腦，不少已撤回之前的盈利預測。美國銀行統計則顯示，仍然給予盈利預測的分析員中，最高和最低每股純利的預測，創出歷來最大的差距。

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