特朗普及沙特齊撐油價！每日減產達2千萬桶

外國傳媒報道，美國總統特朗普稱，石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)希望每日減產2,000萬桶，而不是廣泛報道的每日1,000萬桶。他對俄羅斯和沙特在OPEC+協議的作用表示感謝。

另外，沙特能源大臣阿齊茲表示，OPEC+依然對潛在的石油需求疲軟保持警惕，G20國家已承諾每日削減370萬桶的石油供應，預計未來數月將有2億桶的石油購買並被用於儲備，有助於有效削減產量。如果原油市場狀況沒有提升的話，OPEC+的階段式減產計劃，將使其可以考慮進一步加大減產或延長減產協定的選項。

他提到，如果市場狀況要求，並且其他國家配合的話，沙特可以將每日原油產量削減至850萬桶下方。OPEC+、G20國家減產，以及購買戰略石油儲備而有效減少石油供應，預計將使全球每日石油市場減少供應量約1,950萬桶。

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