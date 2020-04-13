【全球攬炒】菲律賓逾百萬人失業 僅最窮戶才有補助

外國傳媒報道，菲律賓「鎖國」造成104萬勞工失業，該國財政部表示，擬援助受影響者到5月底，但除了貧困家庭，僅部分中產階級家庭有機會獲得援助金。

根據當地勞工部報告顯示，約104.86萬名正規部門勞工，受公司暫時停業或彈性工作安排影響，失去工作機會。除了正規部門勞工，還有近25萬非正規部門勞工需要援助。

目前菲國各大城市實施強化社區隔離到4月30日，官員對在5月前讓經濟重新恢復運行抱有希望，但做任何決定前，會考慮疫情。

當地政府的紓困措施僅涵蓋最窮的人，該些低收入戶可獲兩個月、每月5,000到8,000披索(約766至1,266港元)援助金。

由於菲律賓經濟因封城面臨零增長、甚至可能衰退，造成財政緊張，總統杜特爾特曾說，若萬不得已，會考慮拋售菲律賓文化中心、菲律賓國際會議中心等政府資產。

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