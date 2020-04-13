【缸湖俠客】鄧建初：守株待兔非良策　轉型才有出頭天

上一回講及傳統經紀角色趨向沒落，然而，仍有同行心懷幻想，希望股市成交大增可以帶來轉機。老一輩的經紀們，大多數寧願等到公司不要他們時才退休，不想考慮如何過渡。

記得股票取消最低佣金制後，初哥生意每況愈下，為了找尋機會，於是轉工到另一證券行。經紀每轉一次工，都會流失相當數目的客戶，但為了突破困境，不得不作出一些犧牲。幸而初哥炒股技術尚可，靠着些微佣金，加上自營炒賣，總算勉強餬口。經過數年的爭取，終於獲得資產管理(9號)牌照。因為資產管理可以收取管理費及表現費，比起股票經紀算是多一些收入。根據證監條例，累積了一定的年資經驗，便可經過考試轉為負責人員(RO)。初哥當時便是朝着這方向邁進，現在已達到目標。

互聯網世代的產生，手機提供了電腦的大部分功能，為人類帶來了翻天覆地的變化。人人一手機，生活更方便。愈來愈多的工作已被手機程式替代，大部分人覺得這樣更加隨心、更有私隱。互聯網上自由配對，自主取捨，海量資訊，唾手可得。正因為這樣，中介人的角色已變得可有可無。不想被社會淘汰，便要思考如何轉型。即食麵的時代，更要快人一步，同一工作，可能數以千倍計的人來爭取。所以時刻留意市場變化，至關重要。

查實金融海嘯之後，獅王王朝已開始沒落。各國競相推出量寬，利率一低再低，資產價格卻瘋狂攀升。衍生產品令客戶如驚弓之鳥，樓市辣招又令樓按業務裹足不前，靠豐厚借貸利息收入及佣金來保持業務增長的銀行界猶如被砍一刀，惟有積極尋求其他發展。

然而，由於大勢所趨，任憑獅王出盡法寶，經過十多年來的重組業務，甚至割肉求存式的大幅削減人手，都僅能維持不過不失的狀態。

貴為一間香港最多存款客戶的發鈔銀行、一隻曾經最多股民追逐的股王，如今取消派息之事，恐怕更為它增添了幾分落難愁緒。獅王開發網上銀行模式、參與「轉數快」等等已經是積極轉型的一個表表者，無奈時不我與，加上遷冊錯誤，也是無話可說。

然而十數年之間，股價跌至慘不忍睹，成交稀少，無人問津。證明若然不懂在適當時機轉變經營模式，終會被時代進程之洪流所淹沒。

供應鏈之王公布私有化後，初哥一位舊客戶立即來電，說自己聽從另一經紀建議，在3元及2元之間分批買入，現跌至此殘價，又有私有化好消息，應否追入溝貨。初哥認為，此股甚多街貨蟹貨，私有化不易，應候高沽出，若然非常鍾情，可待急跌再買回。

江山代有人才出，股王亦然。雖然追隨者仍然留戀，但一代股王畢竟已成過去，要重振聲威談何容易。苦苦守業，漠視洪洪潮流，不懂創新經營，得來的可能是產業不保。股民守株待兔得到的，已不再是當初癡癡相望的那一隻股票了。

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