避險需求趨增　紐約期金衝上7年高位

新冠肺炎疫情令市場陷入經濟衰退的憂慮，刺激避險需求趨增；加上各國央行推出寬鬆貨幣政策救市，令黃金投資更具吸引力，國際金價周一(13日)再度衝上逾7年高位。

隨着美股周一復活節長假後復市回落，紐約期金上揚，報每安士1,757.2美元，升4.2美元或0.24%，處於2012年10月以來的高位。美匯指數周一大致靠穩於99.5水平。

Blue Line Futures首席市場策略師Phil Streible表示，金價早段有一些獲利回吐，但很快就重拾回穩，主要由於央行正竭盡全力支持股市和經濟，最終恐將導致通脹加劇。

他續說，現時債務工具的實質收益率幾乎為零，亦增加了貴金屬作為避險資產的實際需求。

美國聯儲局繼續全力救市，其於上周四公布2.3萬億美元的刺激計劃，以應對今次肺炎疫情。值得留意的是，截至3月21日，美國失業人數已經達到1,680萬，相當於每10位勞動人口中便有1人失業，令市場對經濟前景深感憂慮。

新冠肺炎疫情持續擴大，截至周一已經有至少180萬人確診，死亡個案逾11萬宗。

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