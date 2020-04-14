東方日報B1：內企錢荒　恐爆金融危機

野村辜朝明相信，中國終有一日也要像美國般直接向企業派錢。

新冠肺炎疫情重創中國經濟幾乎已成市場共識，曾任日本大藏省顧問的野村綜合研究所首席經濟學家辜朝明認為，中國企業現金正急速減少，政府或要像美國經財政刺激政策派錢給企業，否則放貸給企業的銀行不久就會受到威脅，隨時引發金融危機。

辜氏以研究九十年代日本經濟長期低迷聞名，他接受本報訪問時指出，內地企業早段停工停產沒有收入時，仍要交租出糧，「我肯定很多公司快要耗盡現金」，如果4月底情況沒有改善，恐怕真的會紛紛「乾塘」，沒錢還給銀行就會令愈來愈多貸款變成壞帳，「火燒連環船」恐觸發金融危機。

該行同時宣布擬配股集資最多50億元人民幣補充核心一級資本，新發行股份數量相當於已發行股份一半，拖累股價應聲暴瀉。

辜朝明直言，美國政府早前之所以推出兩萬億美元、厚達883頁的救市方案，原因就是上述關於內地的困難也在美國出現，跟早幾個月市場「水浸」南轅北轍，因此要盡快防止企業耗盡現金。

該堪稱史上最大的財政政策，其中5,320億美元是給予大企業和地方政府的貸款或援助，另有3,770億美元援助小企業，獲批條件是不得裁員，兩者加起來相當於美國經濟規模約4%。至於德國亦擬為小企業提供「無限制」信貸計劃。

他相信，中國政府終有一日也要像美國般直接向企業派錢，因為放寬銀根也好，勸喻銀行容許客戶延遲還款、讓其喘息也好，均無對準企業現金「有出無入」之要害，延遲還款只不過是緩兵之計，亦有其極限。如果不想大量舉債集資，也可像日本由政府擔保企業的銀行融資。

他續指，內地非金融企業的金融資產早在2018年已開始收縮，消耗積蓄，扭轉之前17年持續增長的趨勢；2019年數據雖然未出，但以期間貿易戰升溫來看，估計亦好不了哪裏去，而近期疫情加速企業提款，恐令銀行體系資金萎縮，推高融資成本。

過去中美貿易談判陷入僵局時，美國總統特朗普曾稱，從中國貨徵收的關稅可幫補美國農民。觀乎疫情已令他長期誇耀的美國經濟增長和美股大牛市戛然而止，故他向中國貨加徵關稅報復，以資助美國政府巨額財政刺激，也未必是天方夜譚。

雖然辜朝明不肯定特朗普會否再提高中國貨的關稅，事關讓民眾再承受物價上漲，始終不利其角逐連任；然而，新冠肺炎疫情無疑已令中美兩國「撕破臉」關係惡化，兩國短期內達到第二階段貿易協議的機會微乎其微，「第一階段協議執行下去已很幸運」。

之前有傳美國政府密謀出招箝制華為的晶片供應，已反映當局愈益敵視中國，而中國對美貿易盈餘持續縮窄會削弱其外匯供應。

同系野村證券的中國區首席經濟學家陸挺早前亦警告，中國企業今年會有更多境外發行的美元債到期，疫情下違約勢將增加，中小企特別是運輸、酒店餐飲、業務集中在低線城市的地產商的處境尤其艱難，高息債對投資級別債的息差恐進一步擴闊，削弱內企取得境外美元融資的能力，繼而減少內地資金流入及境內信貸供應。

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