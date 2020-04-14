沙特油長：料油市情況未來數月有望緩解

沙特能源部長阿卜杜勒阿齊茲(Prince Abdulaziz bin Salman)周一接受外媒訪問時表示，他希望困擾石油市場的情況將在「接下來的幾個月」中得到緩解，或者至少減少一些不確定性。

此前，石油輸出國組織及其盟國(合稱OPEC+)達成了史無前例的減產協議同意在5月和6月每日減產970萬桶原油，等於全球供應約10%，以穩定油價。這也是OPEC+機制成立以來達成的最大規模減產協議，但略低於最初計劃的1,000萬桶的規模。

阿卜杜勒阿齊茲表示，OPEC+在6月的會議上保留一切選項，並指如果有必要，沙特願意進一步削減石油產量。

對於國際油價未受減產協議所帶動，他指出，油價疲弱應該跟上星期的升幅作比較，因為當時市場預期了很大的減產幅度。他又認為這是典型的「謠言時入貨，消息公布時賣出」的策略。

國際油價周一表現反覆，紐約期油報每桶22.94美元，升0.8%；布蘭舟期油報32.03美元，升1.7%。

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