瑞銀：留意到富裕客戶正增加借貸入市

瑞銀財富管理聯席主管Tom Naratil周一接受外國傳媒採訪時表示，留意到超富裕客戶正增加借貸入市，在他們認為現時便宜的市場中押上更多注碼，又指愈來愈多人關注槓桿，相信這反映客戶槓桿水平將會提升。

Naratil表示，客戶正在將證券投資組合用作抵押來獲取新貸款，而房地產是投資的關鍵領域；並看出更多富裕客戶將資金配置到結構性產品、投資級債券、高孳息率債券和一些新興市場信貸產品。

他又指，考慮到各國政府推出「非常」的財政刺激措施，而央行亦進一步推出寬鬆貨幣政策，因此建議「客戶要堅持他們的計劃，並考慮增加一些風險資產的敞口。」

另外，Naratil還表示，隨着股票已經開始從近期低點回升，富裕客戶抵押更多資產的要求降低。

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