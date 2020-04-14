美股收市：道指跌328點　納指3連升

美國企業首季業績期即將展開，惟3大車廠之一的福特汽車(Ford)率先發盈警，打亂了股市氣氛，美國股市周一(13日)個別發展。

道指收報23,390點，跌328點或1.39%；標指收報2,761點，跌28點或1.01%；納指收報8,192點，升38點或0.48%，連升3日。

後市方面，著名投資大師、Omega Advisors創辦人Leon Cooperman表示，相信美國股市在短期內不會創出新高，看不到市場有上漲空間；並預計美國企業盈利在兩年內無法回到正常，尤其是航空公司復元需時。

美國銀行認為，經濟不可能出現V形復甦。該行認為，V形樂觀主義者似乎忘記了經濟周期的一個基本教訓，就是衰退是由一系列的衝擊所造成，在最初期的衝擊消退後，衰退仍會繼續一段時間，因經濟活動下降會觸發惡性循環，從而使寬鬆政策無法有效。

2013年諾貝爾經濟學獎得主、自創經周期因素調整後市盈率(CAPE)指標的耶魯大學著名教授席勒(Robert Shiller)亦警告，全球對疫情的恐懼，可能使世界經濟陷入原本不應該出現的「蕭條」。

個股方面，道指成分股的重型機械生產商卡勒彼勒(Caterpillar)，遭美國銀行下調投資評級至「跑輸大市」，理由是主要市場的資本開支嚴下滑。卡勒彼勒股價全日下挫8.71%，收報114.14美元。。

迪士尼宣布4.3萬名美國主題公園員工放無薪假，但可保留福利一年。迪士尼股價全日跌0.96%。

另外，摩根大通及富國銀行周二(14日)率先派發首季業績，為美企業績期拉開序幕，摩通和富國銀行股價分別收跌4.47%和5.27%。

大型企業包括通用電氣(GE)、聯邦快遞及星巴克等先後基於疫情的不確定性為理由，撤回早前公布的業績預測，券商分析員也同樣摸不著頭腦，不少已撤回之前的盈利預測。美國銀行統計則顯示，仍然給予盈利預測的分析員中，最高和最低每股純利的預測，創出歷來最大的差距。

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