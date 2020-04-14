瑞銀：中國股票盈利預測下調接近尾聲

外媒報道，瑞銀全球財富管理分析師Dominic Schnider、Kathy Li、經濟學家胡一帆發表報告，預計對中國離岸股票的盈利預測下調將在第二季度結束，這可能為今年下半年新興市場及「更廣泛的股市復甦奠定基礎」。

不過，該行指出，由於全球其他地區正在應對疫情，第二季度全球貿易的下滑可能拖累中國股票表現，而現時估值已經反映出盈利疲弱的因素。

報告看好消費必需類股、醫療健保類股和「宅家概念股」，並建議在出售高收益債券時要謹慎，因為二級市場仍未完全恢復功能；至於BBB級債券和一些1至2年期房地產債券價值吸引；由於疫情令美國經濟承壓，而中國經濟正在復甦，預期在岸人民幣兌美元將轉強。

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