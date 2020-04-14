新股專輯：智中國際下限定價 滿貫一手中籤率25%
2020年04月14日 07:30
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本港外牆工程及建築金屬飾面工程分包商智中國際控股(06063)公布招股結果，發售價定為每股0.25港元，為招股價範圍的下限，集資淨額7,820萬元。認購一手(8,000股)中籤率20%，最少認購40手(即32萬股)始穩獲一手。香港公開發售錄得超額認購13.15倍，而國際發售獲輕度超額認購。
大健康及生活相關產品分銷商滿貫集團(03390)發售價定為每股1.49元，接近招股價範圍下限，淨籌2.257億元。認購一手(2,000股)中籤率25.08%，最少認購75手(即15萬股)始穩獲一手。香港公開發售錄得超額認購5.79倍，而國際發售股份獲適度超額認購。
上述股份將於周三(15日)於主板首日掛牌。
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