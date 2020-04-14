百濟神州旗下藥物獲批用於治療晚期尿路上皮癌患者

百澤安®於2019年12月首次獲得NMPA批准用於治療經典型霍奇金淋巴瘤患者，此項批准中的UC是百澤安®獲批的第二項適應症，也是首項獲批的實體瘤適應症。此前，該項新適應症上市申請(sNDA)已被國家藥品監督管理局藥品審評中心(CDE)納入優先審評。

另外，其抗PD-1抗體百澤安®聯合培美曲塞及鉑類化療藥物用於治療一線非鱗狀非小細胞肺癌(NSCLC)患者的3期臨床試驗在計劃的中期分析中，經獨立評審委員會(IRC)評估達到主要終點，即與僅用培美曲塞和鉑類藥物相比，無進展生存期(PFS)取得統計顯著性的提高。百澤安®與培美曲塞以及鉑類藥物聯合用藥的安全性數據與每項試驗用藥的已知風險相符，未出現新的安全警示。

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