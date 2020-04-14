金斯瑞附屬傳奇開曼獲基金購買A類優先股
2020年04月14日 07:48
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金斯瑞生物科技(01548)公布，於2020年4月11日(香港時間)Rising Arrow Enterprise Ltd(作為額外買方)作為額外參與方簽訂購買協議。傳奇開曼同意於額外完成時出售及發行，而額外買方同意購買共128.3367萬股額外A類優先股，總對價約1,000萬美元。
Rising Arrow Enterprise Ltd為CR-CP Fund的關聯投資實體。CR-CP Fund透過其普通合夥人CR-CP Life Science Fund Management Limited(為華潤集團與Charoen Pokphand Group各自擁有50%股權的合營企業)行事。
緊隨額外完成後，額外買方將持有已發行A類優先股總數的6.2%，佔傳奇開曼全面攤薄經擴大已發行股本約0.5%(假設所有僱員股份擁有權計劃股份獲配發及發行)。
緊接額外完成前，傳奇開曼由公司直接擁有約77.4%股份。額外完成後，公司持有傳奇開曼股權將降至約76.9%。
傳奇開曼計劃將購買事項所得淨額用於營運資金，主要用於研發管線的研究、開發和商業化，擴大生產設施，強化研發平台，以及一般性公司營運支出。
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