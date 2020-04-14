金斯瑞附屬傳奇開曼獲基金購買A類優先股

Rising Arrow Enterprise Ltd為CR-CP Fund的關聯投資實體。CR-CP Fund透過其普通合夥人CR-CP Life Science Fund Management Limited(為華潤集團與Charoen Pokphand Group各自擁有50%股權的合營企業)行事。

緊隨額外完成後，額外買方將持有已發行A類優先股總數的6.2%，佔傳奇開曼全面攤薄經擴大已發行股本約0.5%(假設所有僱員股份擁有權計劃股份獲配發及發行)。

緊接額外完成前，傳奇開曼由公司直接擁有約77.4%股份。額外完成後，公司持有傳奇開曼股權將降至約76.9%。

傳奇開曼計劃將購買事項所得淨額用於營運資金，主要用於研發管線的研究、開發和商業化，擴大生產設施，強化研發平台，以及一般性公司營運支出。

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