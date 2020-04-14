【市前重點睇】道指跌逾1%　英鎊升破1.25

●美匯指數企99.34，離岸人民幣(CNH)見7.0538，港匯處7.7527，美元兌日圓見107.69，歐元跌至1.0918，英鎊漲至1.252。金價升上1,720美元。布油企31.74美元，紐油處22.95美元。道指期貨升近百點。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指漲逾200點。

●聯儲局副主席Richard Clarida表示，即使冠狀病毒對經濟造成嚴重打擊，該局仍然擁有使美國避免陷入通縮陷阱的工具。

●美國10年期國債孳息率升5.22點子，報0.7713厘。

●美國聯邦預算問責委員會：今年美國預算赤字將超過3.8萬億美元。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報24,072點，跌228點或0.95%。

●紐約期油收報每桶22.41美元，跌0.35美元或1.54%；布蘭特期油收報每桶31.74美元，升0.26美元或0.83%。

-特朗普及沙特齊撐油價！每日減產達2,000萬桶。

●紐約期金收報每安士1,761.4美元，升8.6美元或0.5%，創自2012年10月11日以來收市新高。

●亞洲開發銀行將新冠肺炎疫情應對計劃規模，提高兩倍至200億美元。

●瑞銀財富管理聯席主管Tom Naratil表示，留意到超富裕客戶正增加借貸入市，在他們認為現時便宜的市場中押上更多注碼。

●美國電商巨頭亞馬遜(Amazon)宣布，在需求增加的情況下，將再新增7.5萬個就業職位。

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