【獨家專訪】日本重量級經濟大師：內地須派錢救市

新冠肺炎重創中國經濟幾乎已成市場共識。曾任日本大藏省顧問的野村綜合研究所首席經濟學家辜朝明認為，中國企業現金正急速減少，政府或要像美國財政刺激政策派錢給企業，否則放貸給企業的銀行不久就會受到威脅，隨時引發金融危機。

辜氏以研究1990年代日本經濟長期低迷聞名。他接受東網訪問時指出，內地企業早段停工停產沒有收入時，仍要交租出糧，「我肯定很多公司快要耗盡現金」，如果4月底情況沒有改善，恐怕真的會紛紛「乾塘」，沒錢還給銀行就會令愈來愈多貸款變成壞帳，「火燒連環船」恐觸發金融危機。

辜朝明直言，美國政府早前之所以推出2萬億美元、厚達883頁的救市方案，原因就是上述關於內地的困難也在美國出現，跟早幾個月市場「水浸」天轅地轍，因此要盡快防止企業耗盡現金。該堪稱史上最大的財政政策，其中5,320億美元是給予大企業和地方政府的貸款或援助，另有3,770億美元援助小企業，獲批條件是不得裁員，兩者加起來相當於美國經濟規模約4%。至於德國亦擬為小企業提供「無限制」信貸計劃。

他相信，中國政府終有一日也要像美國般直接向企業派錢，因為放寬銀根也好，勸喻銀行容許客戶延遲還款、讓其喘息也好，均無對準企業現金「有出無入」之要害，延遲還款只不過是緩兵之計，亦有其極限。如果不想大量舉債集資，也可像日本由政府擔保企業的銀行融資。

他續指，內地非金融企業的金融資產早在2018年已開始收縮，消耗積蓄，扭轉之前17年持續增長的趨勢；2019年數據雖然未出，但以期間貿易戰升溫來看，估計亦好不了哪裏去，而近期疫情加速企業提款，恐令銀行體系資金萎縮，推高融資成本。

過去中美貿易談判陷入僵局時，美國總統特朗普曾稱，從中國貨徵收的關稅可幫補美國農民。觀乎疫情已令他長期誇耀的美國經濟增長和美股大牛市戛然而逝，故他向中國貨加徵關稅報復，以資助美國政府巨額財政刺激，也未必是天方夜譚。

雖然辜朝明不肯定特朗普會否再提高中國貨的關稅，事關讓民眾再承受物價上漲，始終不利其角逐連任；然而，新冠肺炎疫情無疑已令中美兩國「撕破臉」關係惡化，兩國短期內達到第二階段貿易協議的機會微乎其微，「第一階段協議執行下去已很幸運」。之前有傳美國政府密謀出招箝制華為的晶片供應，已反映當局愈益敵視中國，而中國對美貿易盈餘持續縮窄會削弱其外匯供應。

同系野村證券的中國區首席經濟學家陸挺早前亦警告，中國企業今年會有更多境外發行的美元債到期，疫情下違約勢將增加，中小企特別是運輸、酒店餐飲、業務集中在低線城市的地產商的處境尤其艱難，高息債對投資級別債的息差恐進一步擴闊，削弱內企取得境外美元融資的能力，繼而減少內地資金流入及境內信貸供應。

【救市行先 放水副作用暫且放下】

美國政府早前推出規模堪稱史無前例的財政刺激方案，辜朝明指，美國聯儲局無可避免要做更多量化寬鬆(QE)不斷購買國債，就算新冠肺炎疫情過後要改弦更張實行量化緊縮(QT)，也會是起碼一年之後的事。

辜朝明指出，美國的財政刺激總值2萬億美元，規模極為龐大，相當於該國國內生產總值(GDP)一成左右，一定要發債融資，如果聯儲局不「放水」配合，如此龐大的融資需求勢必把息口扯高，打擊私人環節的融資渠道。聯儲局知道「針冇兩頭利」，大舉印鈔會有副作用，惟新冠肺炎肆虐美國，要是放任不管「大家都會死」。

其實美國總統特朗普還想趁息口再次跌至0厘區間，推行規模同樣為2萬億美元的基建計劃，連與他不咬弦的眾議院議長佩洛西也認為下一輪刺激法案應包括基建，如擴展寬頻網絡和整頓供水，又謂這關乎經濟和就業。

儘管美元和美國國債分別是全球首席儲備貨幣及流動性最高的金融資產，退休金及保險公司等為了穩定收益履行回報承諾願意捧場，惟「鱷王」達利奧也不禁疑惑，美國政府和聯儲局如此「印銀紙」會否削弱美元的霸主地位，尤其是這是當今金融體系之根基。

不過，辜朝明認為，歐元區和日本都在做同樣的事，也許中國將來也會跟風，因此不擔心美元的地位因為美國政府過度舉債而受損。

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