【專家點評】古勝：石藥轉強　有勢可追

港股上周四正式升穿24,200點阻力位，收市報24,300點，但唔知係咪長假期關係，成交唔算太配合，金額不足1,000億元。話雖如此，但隨着外圍新冠肺炎確診人數有見頂迹象，多國股市由低位回升2成，重回技術性牛市，同時帶挈恒指上周升逾1,000點；加上內地武漢解除封城，兩會即將召開，都令近日股市氣氛轉熱。雖然老古唔覺得疫情威脅已經遠去，不過都無謂睇得太淡，周內若回調而又守得住23,800點，可吼位吸納優質股；而有貨者則可部署善價而沽。

該股近日技術指標轉強，尤其係形態似足雙底回升，目前股價逼近50天線17.3元附近，亦即雙底頸線所在，未來若配合成交衝破，或見19元樓上，建議17元樓下小注吸納，向下跌穿10天線15.8元止蝕。

東網財經專欄作者 古勝

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