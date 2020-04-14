【專家點評】古勝：石藥轉強 有勢可追
2020年04月14日 08:00
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港股上周四正式升穿24,200點阻力位，收市報24,300點，但唔知係咪長假期關係，成交唔算太配合，金額不足1,000億元。話雖如此，但隨着外圍新冠肺炎確診人數有見頂迹象，多國股市由低位回升2成，重回技術性牛市，同時帶挈恒指上周升逾1,000點；加上內地武漢解除封城，兩會即將召開，都令近日股市氣氛轉熱。雖然老古唔覺得疫情威脅已經遠去，不過都無謂睇得太淡，周內若回調而又守得住23,800點，可吼位吸納優質股；而有貨者則可部署善價而沽。
個股方面，雖然內地經濟大受疫情打擊，但對個別行業嚟講卻相當有利，尤其係醫藥股。近日走勢較強的石藥集團(01093)，可以多加留意。集團去純利錄37億人民幣，按年增2成，派末期息20港仙，另建議每5股發送1股紅股，對股價有利好作用。
該股近日技術指標轉強，尤其係形態似足雙底回升，目前股價逼近50天線17.3元附近，亦即雙底頸線所在，未來若配合成交衝破，或見19元樓上，建議17元樓下小注吸納，向下跌穿10天線15.8元止蝕。
東網財經專欄作者 古勝
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