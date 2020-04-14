【專家點評】陳蓓敏：美股短期料「粉飾櫥窗」

上周一是美國神奇日，新增確診數目由約33,000突退至約25,000，特朗普突論油戰，道指急升1,600點。無論鋪排是有意或無意，美股山崩海嘯大賣價已過去。鬼哭神哀的經濟衰退言論，選舉前未見。隨着桑德斯宣布退出民主黨提名初選，拜登作代表呼聲日高，美國總統選舉戰將入直路。借疫情頻頻亮相傳媒，特朗普正為自己作「疫戰總統」搖旗吶喊，美股料做好作粉飾櫥窗。市場關注石油輸出國組織和盟友國動向。

會議前，挪威和加拿大兩個主要油產國，皆發出減產的可能性，主要為其盟國首領開航，若一眾盟友國皆答應減產，油價應有動力做好。

港府上周已宣布再推抗疫措施，以紓民困。落藥只防治惡化數月時間，未能根治。恒生指數上周四收局做好，毫無長假期前收兵狀態，反之高收於24,300點，全周累升逾1,000點，走勢欲向上推進，回補早前裂口於25,000點，宜趁低吸納權重股。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。)

(作者、客戶持有港交所)

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200