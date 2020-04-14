【專家點評】陳蓓敏：美股短期料「粉飾櫥窗」
2020年04月14日 08:15
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上周一是美國神奇日，新增確診數目由約33,000突退至約25,000，特朗普突論油戰，道指急升1,600點。無論鋪排是有意或無意，美股山崩海嘯大賣價已過去。鬼哭神哀的經濟衰退言論，選舉前未見。隨着桑德斯宣布退出民主黨提名初選，拜登作代表呼聲日高，美國總統選舉戰將入直路。借疫情頻頻亮相傳媒，特朗普正為自己作「疫戰總統」搖旗吶喊，美股料做好作粉飾櫥窗。市場關注石油輸出國組織和盟友國動向。
會議前，挪威和加拿大兩個主要油產國，皆發出減產的可能性，主要為其盟國首領開航，若一眾盟友國皆答應減產，油價應有動力做好。
港府上周已宣布再推抗疫措施，以紓民困。落藥只防治惡化數月時間，未能根治。恒生指數上周四收局做好，毫無長假期前收兵狀態，反之高收於24,300點，全周累升逾1,000點，走勢欲向上推進，回補早前裂口於25,000點，宜趁低吸納權重股。
香港交易所(00388)全年收益錄94億元，按年升近1%。隨着中國A股成功納入MSCI、富時羅素及標普道瓊斯指數，中港股市日趨緊密聯動，滬深港通的收入及其他收益為10.09億元，按年上升49%。憧憬下半年新股上市潮出現，建議候低於240元吸納，目標價268元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。)
(作者、客戶持有港交所)
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