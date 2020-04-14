亞洲股市：日股向好 澳股反覆偏軟
2020年04月14日 08:22
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
美股三大指數個別發展；亞洲主要股市亦升跌不一，日本日經225指數高開逾百點或0.5%，至19,150點，其後升幅擴大至141點或0.7%，暫高見19,185點。
軟銀下跌3.5%，此前外媒報道其凍結願景基金II期。
南韓首爾綜合指數高開20點或1.1%，見1,846點，之後維持相若升勢，最新報1,838點。
澳洲股市輕微低開，之後一度倒升18點或0.3%，報5,457點，最新又跌11點或0.2%，報5,427點。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！
立即查詢：6810 2200
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。