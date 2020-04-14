亞洲股市：日股向好　澳股反覆偏軟

2020年04月14日 08:22
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    (Getty Images圖片)
    美股三大指數個別發展；亞洲主要股市亦升跌不一，日本日經225指數高開逾百點或0.5%，至19,150點，其後升幅擴大至141點或0.7%，暫高見19,185點。
    軟銀下跌3.5%，此前外媒報道其凍結願景基金II期。
    南韓首爾綜合指數高開20點或1.1%，見1,846點，之後維持相若升勢，最新報1,838點。
    澳洲股市輕微低開，之後一度倒升18點或0.3%，報5,457點，最新又跌11點或0.2%，報5,427點。
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