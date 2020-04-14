【專家點評】陳正犖：內房今年盈利有望增長

整體市況近日略為回穩，讀者博反彈仍要小心挑選優質股。其中，內房股年初至今累跌約兩成，今年餘下時間或有條件跑贏。

數據顯示，內地30個主要城市新盤成交量，按年跌勢喘定，3月最後一個星期交投按年跌幅收窄至約兩成九，較2月曾出現的單周成交按年下跌逾七成，情況大為改善，如果與去年農曆新年假期後同期比較，成交甚至恢復至九成水平。行業約九成半銷售中心已經重開，大部分內房商預期自3月起賣樓成績將復甦。

內房是純內需行業，與其他行業比較，受外圍震盪影響較小，當然經濟放緩對購買力有影響，不過筆者仍相信樓市穩定對內地整個金融體系穩定起關鍵作用，料受國策支持，抵銷部分不利因素，例如有城市已經放寬首期及推出用家補貼等穩定樓市需求措施，類似政策或陸續有來，加上環球及內地有望維持低息，寬鬆貨幣政策對內房股有利。

上月由於美元短缺，部分高槓桿投資者需要沽出手上內房高息債及內房股套現，新加坡及日本房地產信託基金亦出現同類沽壓，這難免增加了市場短線對內房股的戒心，要留意其後聯儲局推出無上限量化寬鬆措施，大致已紓緩美元流動性緊張問題。環球股票今年盈利料普遍倒退，不過預測內房行業今年銷售及盈利，有望保持百分之八及一成半的增長，目前估值具防守性，預測市盈率約六倍，股價較每股資產淨值折讓五成二。

更重要的是，受宏觀環境不明朗影響，其他高息股或削派息，內房則有力維持穩定派息比率(行業計約37%)及吸引的股息率(今年預測約6厘)。大家選擇內房股時，或可參考去年業績，避開一些利用一次過收益去粉飾增長的股份。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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