【全球救市】IMF向25個成員國立即提供債務減免

國際貨幣基金組織(IMF)公布，執行董事會已批准在基金組織經過改進的控災減災信託(CCRT)下為25個成員國立即提供債務減免，作為幫助緩解新冠肺炎疫情影響的應對措施的一部分。

IMF總裁格奧爾基耶娃發表聲明指，這將為最貧窮和最脆弱的成員國提供贈款，以支付其在未來6個月的初期階段對基金組織的債務，並將幫助她們將更多稀缺的金融資源用於關鍵的緊急醫療和其他救助工作中。

目前，CCRT能提供約5億美元基於贈款的債務減免，包括最近英國和日本分別承諾提供的可立即使用的1.85億和1億美元。其他國家，包括中國和荷蘭，也主動提出將提供重要的出資。IMF敦促其他捐助方幫助基金組織補充信託資源，進一步增強IMF的能力，以便為最貧窮的成員國提供兩年整的額外債務減免。

獲得債務減免的國家包括：阿富汗、貝寧、布基納法索、中非、乍得、科摩羅、剛果、岡比亞、幾內亞、幾內亞比紹、海地、利比里亞、馬達加斯加、馬拉維、馬里、莫桑比克、尼泊爾、尼日爾、盧旺達、聖多美和普林西比、塞拉利昂、所羅門群島、塔吉克斯坦、多哥及也門。

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