【另類指標】沈振盈：港股復活　勢續大漲小回

美股持續做好，港股反彈之勢持續，恒生指數反覆上試24,200點水平，假期前終於突破。整體而言，大市的上升動力不弱，早前的回調力度不大，於23,900點水平已見支持。

外圍方面，美股反彈勢頭亦強勁，道指已從低位回升超過5,000點，重上23,000點水平。雖然美國新冠肺炎疫情仍在爆發當中，但市場已經預期，新增個案的數字會在短期之內見頂。

港股方面，尚有一個好消息可以憧憬，就是內地全面復工後的政策，以及召開兩會的日期。筆者預期，四月份的市況仍是以反覆向好為主，反彈浪可以持續到月底。

若以玄學的角度，上周指出，4月4日「清明」之後，正式踏入「庚辰」月，此月天干「庚金」對股市有利好的作用，估計未來兩周港股將會逐步回升。事實上，上周大市反彈接近1,000點，重上24,000點水平。因此，未來一周走勢，估計仍會是大漲小回，反覆向上為主。

以下是本周每日股市走勢預測，周一(丙戌日)為假期休市，筆者估計，周二(丁亥日)屬天干屬火地支屬水，水火交戰之局，大市先高後低。而周三(戊子日)為天干屬土地支屬水，土剋水之局，先升後回，上落市格局；周四(己丑日)是天干地支皆屬土，全土之局，土太重，出現回吐情況。最後，周五(庚寅日)則是天干屬金地支屬木，金剋木之局，大市將會再現升勢。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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