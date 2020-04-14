新冠肺炎：雷蛇擬投入5000萬美元支援商業合作夥伴
2020年04月14日 08:54
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雷蛇(01337)宣布，將會於今年內投入5,000萬美元(約3.9億港元)資金，支援受到新冠肺炎疫情帶來的經濟打擊而影響的商業合作夥伴。公司聯合創辦人兼行政總裁陳民亮表示，隨着疫情打擊全球經濟並影響各行各業，希望透過雷蛇的生態系統，為商業合作夥伴提供適當的支持。
該筆資金將會投入至雷蛇生態系統內的三大主要支柱—Razer Gold、Razer Fintech及zVentures，並以財務援助、現金流支援及投資三種形式支持企業。
同時，企業亦可以連繫至雷蛇由硬件、軟件和服務組成、擁有高達8,000萬註冊用戶的生態系統，透過建立聯盟及合作夥伴關係，產生互惠互利的正面影響。
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