新冠肺炎：雷蛇擬投入5000萬美元支援商業合作夥伴

該筆資金將會投入至雷蛇生態系統內的三大主要支柱—Razer Gold、Razer Fintech及zVentures，並以財務援助、現金流支援及投資三種形式支持企業。

同時，企業亦可以連繫至雷蛇由硬件、軟件和服務組成、擁有高達8,000萬註冊用戶的生態系統，透過建立聯盟及合作夥伴關係，產生互惠互利的正面影響。

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