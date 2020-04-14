傳軟銀凍結願景基金II期　暫不進行新投資

日本傳媒引述消息報道，軟銀集團正凍結其「願景基金II期」，並將暫時不進行新的投資。

據悉，該基金一直未能從外部籌集到足夠的資金，並一直將自己的資金用作替代資金，現在已決定擱置，並將重點放在股票回購和削減債務上。

軟銀向人工智能(AI)企業等新興企業投資，在風險投資熱潮下業績迅速擴大。惟新興企業盈利能力的不確定性增強，集團被迫對企業價值進行調整，此外，新興企業還遭遇新冠肺炎病毒導致的需求蒸發。

軟銀於周一(13日)晚間公布，預計截至3月底止的2019財年將出現1.35萬億日圓的營運虧損。願景基金預計將計提約1.8萬億日圓的投資損失。願景基金投資的印度經濟型連鎖酒店OYO Hotels & Homes等企業的業績出現惡化。美國共享辦公企業WeWork的辦公室利用情況出現減少。

報道指出，軟銀集團2020年1至3月似乎將虧損1.2265萬億日圓。從日本企業單季度的虧損額來看，僅次於2011年發生日本311大地震時的東京電力控股(2011年1至3月虧損1.3872萬億日圓)，創歷史上第2高的虧損額。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200