港股闖24500關　滙豐曾漲2%　手機設備股捱沽

道指期貨升逾200點，港股升幅一度擴至246點，恒生指數升上24,546點的一個月高位，暫升幅收窄至約100點。國企指數升約20點，主板成交350億港元。

金融股撐市，滙豐控股曾漲2.2%，高見41.9元；中國平安升1%；友邦保險升0.4%；工、中、建三大內銀股升0.6%至1%。

「ATM」三大科網股個別發展，騰訊升幅收窄至0.6%；阿里巴巴升近2%；美團點評跌近2%。

手機設備股有沽壓，瑞聲科技及舜宇光學跌3%及2.4%；丘鈦科技跌2.6%；中興通訊跌3.4%；小米集團跌1.8%。

產油國達成減產協議，惟市場憂慮需求疲弱，中國海洋石油及中國石油齊跌逾3%。

【09:21】騰訊撐市 三桶油回吐

港股在長假期後靠穩，恒生指數開市升47點，報24,347點；國企指數高開28點，報9,839點。

騰訊升1.2%報396港元；阿里巴巴升1.2%報194元；美團點評跌1.3%報96元。

其他重磅藍籌股窄幅上落，友邦保險及中國移動升0.5%；中國平安升0.6%；滙豐控股及建設銀行無起跌；工商銀行跌0.2%。

產油國達成減產協議，油價個別發展；石油股則回吐，中國海洋石油跌1.4%；中國石油及中國石化跌0.6%及0.2%。

萬洲國際急跌6.5%，是表現最差藍籌。旗下美國豬肉加工廠房爆發新冠肺炎集體感染，廠房需要關閉。

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