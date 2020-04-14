A股快報：三大股指揚升　酒股有支持

內地股市向好，滬綜指高開11點或0.42%，報2,794點；深成指高開77點或0.76%，至10,300點；創業板指數高開14點或0.74%，至1,937點。

板塊方面，釀酒股升1%，有色金屬股升0.8%，石油股升0.7%，金融股升0.5%；而水泥、船舶製造及鋼鐵股偏軟。

口罩板塊受捧，吉林化纖、江南高纖及延江股份升停板，新鄉化纖高開4%。

華天科技高開3%。公司預期首季度淨利潤為5,000萬至7,000萬元人民幣，按年增約200%至320%。

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