【股市剖析】林嘉麒：業績期料震撼金融市場

上周內地滬深兩市合共有245家上市公司披露了第一季度業績預告，其中以製造業公司居多，其中化學品食品行業表明受復工延遲，令物流出現問題影響業績表現。另外，部分電子公司在疫情影響下，供應鏈出現問題，如有企業因LED晶片企業整體復工延遲，減少了晶片供給量，造成有工人無材料的尷尬局面。比較令人意外的是醫藥製造公司，暫時資料可見業績同比下滑佔超過一半，市場一直簡單認為疫情受惠必定是醫療行業。疫情影響下，醫療需求當然大，但不同企業同樣要面對營運上的問題，如工廠復工情況、生產線、員工上班狀況、物流及客戶需求等。

即是說，就算是同一行業，大家面對第一季的情況也不盡相同，企業極有可能出現非常分化的極端經營狀況。業績公布後，可能投資者的反應是：為何變成這樣？它的同業沒有這樣問題啊？因此，第一季業績期或許會給投資者很多的驚喜！未來除了製造業外，不能排除醫藥相關的股份也有可能發盈警，作為投資者要有相當大的心理準備。

常有投資者會自問，究竟現價反映了多少相關負面的因素呢？答案很簡單，只要公司公布了第一季業績後，看見股價就知道有否反映負面因素。假如業績是差，但股價不跌反升，就代表了股價已反映，反之亦然。近期部分港股從低位反彈不少，少的有一兩成，多的五成以上也有。股價上升固然欣喜，惟已上升的股份在等待第一季差劣業績的話，後果是令人憂慮的。

今天開始，美股打頭陣先公布業績，有達美航空等，下周是重磅銀行股，美股在業績期的表現相信會為大市帶來一定的波動，估計嚇人的季績表現會震撼金融市場，4月初的非農、失業率等經濟數據未令投資者擔心，今回業績期的衝擊又會如何呢？結果很快分曉。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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