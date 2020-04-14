【全球攬炒】澳洲第2季失業率恐飆至10%

澳洲國庫部長弗呂登貝格(Josh Frydenberg)預期，該國第2季失業率或由目前的5.1%，飆升至10%，創近30年以來最高，估計將有140萬人失業。

受新冠肺炎疫情影響，澳洲經濟持續低迷，政府上周推出創紀錄的800億美元就業援助計劃。弗呂登貝格稱，如果沒有該項工資援助計劃，澳洲失業率有機會進一步升至15%，經濟惡化狀況堪比金融海嘯時期。

為挽救持續下滑的經濟，澳洲政府已推出包括工資援助在內的3,200億澳元救市計劃，佔整個國民生產總值(GDP)的16.4%。

事實上，澳洲對上一次失業率達雙位數，是在1994年，當時受到3年經濟衰退的影響，失業率曾漲至11.2%。

澳洲將於周四(16日)公布3月份就業數據，分析預期就業人數下降3萬，失業率升至5.4%。民間數據顯示，3月份招聘廣告下降10.3%。

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