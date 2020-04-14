新冠肺炎：萬洲曾瀉近8% 美國廠房爆集體感染
2020年04月14日 10:00
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萬洲國際(00288)旗下美國豬肉加工廠房爆發新冠肺炎集體感染，廠房需要關閉。該股早段曾瀉7.9%，低見7.2港元，暫跌幅收窄至5%，成交3.3億元。
萬洲旗下史密斯菲爾德(Smithfield Foods)位於南達科他州的廠房3,700名工人中，有超過200人確診，公司宣布關閉廠房。
史密斯菲爾德行政總裁Ken Sullivan指出，將會由政府部門決定該廠房何時復工，公司會支付僱員未來兩周薪酬，而廠房關閉後會全面清潔。公司又引述美國食品及藥監局指出，未有證據顯示任何包裝食品會成為傳播病毒一環。
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