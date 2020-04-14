新冠肺炎：萬洲曾瀉近8%　美國廠房爆集體感染

萬洲旗下史密斯菲爾德(Smithfield Foods)位於南達科他州的廠房3,700名工人中，有超過200人確診，公司宣布關閉廠房。

史密斯菲爾德行政總裁Ken Sullivan指出，將會由政府部門決定該廠房何時復工，公司會支付僱員未來兩周薪酬，而廠房關閉後會全面清潔。公司又引述美國食品及藥監局指出，未有證據顯示任何包裝食品會成為傳播病毒一環。

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