中國3月出口跌3.5% 進口升2.4%
2020年04月14日 10:00
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(Getty Images圖片)
按人民幣計，中國3月份出口按年跌3.5%，預期挫12.8%；期內進口升2.4%，預期跌7%。
首季度計，進出口總值6.57萬億元人民幣(下同)，按年下降6.4%。其中，出口3.33萬億元，下降11.4%；進口3.24萬億元，跌0.7%；貿易順差983.3億元，減少80.6%。
東盟為最大貿易夥伴，首季對東盟進口9,913.4億元，增長6.1%；對歐盟進出口8,759.3億元，下降10.4%；對美國進出口6,680.1億元，下降18.3%。
此外，首季度的中國進口豬肉95.1萬噸，增加1.7倍。進口牛肉51.3萬噸，增長64.9%。進口大豆1,779.2萬噸，增加6.2%。進口醫藥材及藥品619.1億元，增長14.8%。進口原油1.3億噸，增長5%。
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