【專家點評】邵志堯：AI人工智能第四波 - 自主智能化

自主人工智能是集合前三波人工智能浪潮的集大成者，把第一波的個別數據、第二波的群體的複雜數據及第三波的機器感知能力結合起來，有些人以為機器的自動化便是第四波，筆者只可以告訴你這是初階版，只能夠重覆某個動作，但無法做決策或處理突發情況。高階版就是當人工智能賦予機器視覺、聽覺、觸覺和其他感覺的時候，再加上使用數據來優化的時候，機器能夠處理的工作範圍就大大增加。

從前摘草莓只可以用人手去做，因為這工序包含了尋找、判斷和採摘，低端的人工智能化並不勝任這工作，但在機器加了探頭，運用先進的視覺算法，再查看草莓顏色以判斷草莓的成熟程度，然後利用機械手臂模仿人手從藤上摘下草莓，完全不傷及果實，是透過一連串學習，只會越來越熟練。

另一個例子便是京東的物流中心，它能夠處理龐大數量的貨件，不能單靠人手和機械，只可以倚靠無數像甲蟲般的機械人，這些甲蟲舉著商品送到適當的位置，無數甲蟲不斷穿梭又不會碰撞，既看得懂商品要最終送往的位置，又送到最合適的位置，取代了不少人們不想做的工種。

無人駕駛應該會是讀者想到的自主智能化的例子，有兩種截然不同的模式在發展，第一種是完美主義的谷歌模式，不允許任何危及人類生命或企業聲譽的可能發生，而另一種則採取漸進的特斯拉模式，在部分功能如高速公路上自動駕駛、自動轉向，以避免車禍和自動泊車等，只要研發成功便馬上應用，搶的就是時間但要付出一定的風險。

要學懂自動駕駛和真人駕駛一樣，要累積足夠的里數才可以遇到不同路面情況，谷歌花了8年只集得800萬英里數據，而特斯拉用了2年收集到12億英里的數據，足足是谷歌的150倍。谷歌發覺走慢了而減少完美性，而特斯拉則因為死亡個案而加重安全性，一個加快而另一個減慢步伐，正在找出平衡點。這是一個科技倫理的議題，科技進步還是人命重要，每一個人心中的尺也不一樣的，西方需要坊間取得共識才可以釐定發展的速度，但中國是一個強行政主導的國家，自主智能化會比西方國家更有優勢。

江西財經大學客座教授及雲端與流動運算專業人士協會數字經濟委員會主席 邵志堯

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