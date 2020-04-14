恆大 ‧ 珺瓏灣第2期原價加推145伙　入場費353萬元

發展商積極促銷各區銷售中項目。屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣第2期周二(14日)加推全新第2號價單，原價推出145伙，折實售價由353萬至567萬港元，並同步發出新銷售安排，落實於4月18日以先到先得方式發售。

是次繼續提供多項置業優惠，包括提供最高14%折扣優惠，87伙折實低於500萬元，同時設最高9成靈活第一按揭計劃，以及買家無論選擇90天、270天或建築期付款辦法，只須於簽署臨時買賣合約後支付樓價5%，餘下之95%款項，將在選用之付款計劃到期日一併清繳即可，務求為買家提供更富彈性付款辦法。

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